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مسعود بارزاني يحث للقضاء على الإرهاب بشكل مواز في العراق وسوريا

Category: سیاسة

Date: 2021-07-06T11:41:53+0000
مسعود بارزاني يحث للقضاء على الإرهاب بشكل مواز في العراق وسوريا

شفق نيوز/ بحث الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، يوم الثلاثاء، مع ايلبروس كوتراشيف السفير الروسي في العراق تطورات العملية السياسية في العراق وسوريا والمنطقة، وتهديدات الارهابيين.

وذكر بيان لمكتب بارزاني، أن الأخير أكد ان القضاء على الارهاب من جذوره بحاجة الى دعم دولي مشترك، ومن الضروري أن تكون المحاولات في القضاء على الارهاب في سوريا والعراق بشكل مواز مع البعض.

كما بحث الاجتماع التحديات التي تواجه العملية السياسية والانتخابات العراقية القادمة واكد الطرفان على تأثير الأوضاع العراقية على استقرار المنطقة

كما بحث الطرفان علاقات إقليم كوردستان وروسيا.

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