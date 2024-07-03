مسعود بارزاني يتحدث عن أهداف زيارته لبغداد خلال لقائه السفيرة الأمريكية

شفق نيوز/ التقى الزعيم الكوردي مسعود بارزاني مساء يوم الاربعاء، سفيرة الولايات المتحدة لدى العراق ألينا رومانسكي في بغداد.

وقال مكتبه الاعلامي في بيان، ورد الى وكالة شفق نيوز، إن بارزاني سلط الضوء على أسباب زيارته لبغداد، وقال إنه زار بغداد بعد الشعور بحسن نية لحل المشاكل والالتزام بالدستور وخلق أجواء إيجابية في بغداد، فضلا عن مناقشة القضايا التي لها أهمية وطنية.

وفيما يتعلق ببقاء قوات التحالف، قال بارزاني إن "هذه قضية وطنية ولا تتعلق بأي طرف ويجب أن تؤخذ في الاعتبار استقرار ومصالح العراق".

وفي اللقاء أعربت السفيرة الامريكية لدى العراق عن دعم بلادها لزيارة بارزاني وتحسين العلاقات بين إقليم كوردستان وبغداد وأكدت تشجيع حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية لتعزيز العلاقات بينهما ومواصلة وتعزيز الحوار بينهما.

وفيما يتعلق بالانتخابات في إقليم كوردستان، رحبت السفيرة الأمريكية بتحديد موعد إجراء الانتخابات البرلمانية الكوردستانية.