مسعود بارزاني يبحث مع الفياض عدّة ملفات ويبلغه: استقرار العراق مبعث اهتمامنا

شفق نيوز/ بحث الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، يوم الأحد، مع رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، مستجدات الأوضاع الأمنية والسياسية.

وقال مكتب بارزاني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "اللقاء شهد مناقشة التحديات الانية والتهديدات الامنية امام استقرار العراق والمنطقة، كما جرى تبادل الاراء حول التنسيق الامني والعمل المشترك لاقليم كوردستان مع الحكومة الاتحادية ومواجهة التهديدات".

وفي جانب اخر من الاجتماع تم "التاكيد على ضرورة اتخاذ خطوات جدية لاعادة الاوضاع الى طبيعتها في المناطق المشمولة بالمادة 140 الدستورية".

وجدد بارزاني تأكيده لـ"العملية السياسية في العراق"، واعلن ان "استقرار العراق مبعث اهتمام اقليم كوردستان".