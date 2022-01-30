مسعود بارزاني وقاآني يجريان مباحثات في أربيل

شفق نيوز/ اجتمع الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، مع قائد فيلق القدس الايراني اسماعيل قاآني، في أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مصدر سياسي مطلع لوكالة شفق نيوز، إن الاجتماع بحث فيما يخص ملف تشكيل الحكومة العراقية والأجواء المحيطة به.

ولم يخض المصدر بتفاصيل أكثر.

وكان قاآني، وصل بغداد 2022-01-25 في زيارة هي الثانية خلال شهر، بعد جولة مباحثات في العاصمة بغداد والنجف، لم يصل فيها لنتائج تفضي لتوافق شيعي بشأن تشكيل الحكومة.

وتعثرت محاولات دخول أطراف من الإطار التنسيقي في حكومة أغلبية وطنية يتصدى لها مقتدى الصدر، بالاشتراك مع الحزب الديمقراطي الكوردستاني، وتحالف من تقدم برئاسة محمد الحلبوسي، وعزم برئاسة خميس الخنجر.