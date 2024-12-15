مسعود بارزاني وبرهم صالح يبحثان التطورات والمستجدات السياسية في العراق والمنطقة

شفق نيوز/ بحث الزعيم الكوردي مسعود بارزاني مع رئيس الجمهورية السابق والسياسي الكوردي برهم صالح اخر التطورات والمستجدات السياسية في العراق والمنطقة، إلى جانب مناقشة الملفات الراهنة في إقليم كوردستان.

وجاء في بيان لمقر بارزاني ورد لوكالة شفق نيوز، ان بارزاني استقبل، اليوم الأحد، في مصيف صلاح الدين، باربيل السياسي والشخصية الكوردية ورئيس جمهورية العراق السابق، الدكتور برهم صالح، مضيفا أن الجانبين تبادلا خلال اللقاء، الآراء ووجهات النظر حول آخر التطورات والمستجدات السياسية في العراق والمنطقة، إلى جانب مناقشة الملفات الراهنة في إقليم كوردستان.