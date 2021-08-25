سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

مسعود بارزاني والمالكي يؤكدان على إجراء الانتخابات في موعدها

Category: سیاسة

Date: 2021-08-25T10:32:08+0000
مسعود بارزاني والمالكي يؤكدان على إجراء الانتخابات في موعدها

شفق نيوز/ أكد كل من الزعيم الكوردي مسعود بارزاني ورئيس إئتلاف دولة القانون نوري المالكي يوم الأربعاء على ضرورة إجراء الانتخابات التشريعية في العراق في موعدها المقرر العاشر من شهر تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

جاء ذلك في لقاء جمع الزعيم بارزاني مع المالكي والوفد المرافق له من ائتلاف دولة القانون في صلاح الدين.

ووفقا لبيان صادر عن المكتب الإعلامي للزعيم بارزاني، فإن اللقاء تناول الوضع السياسي في العراق والمنطقة، وتهديدات الإرهاب، والتحديات التي تواجه العملية السياسية في العراق.

وأضاف البيان أن الإجتماع سلط الضوء على الإنتخابات المقبلة في العراق، وأكد الجانبان على ضرورة إجراء الإنتخابات في موعدها المحدد من أجل تحقيق الإستقرار، وتصحيح مسار العملية السياسية.

وأكدا أيضا على ضرورة إجراء انتخابات نزيهة وحرة وعادلة في بيئة سليمة ومستقلة فضلا عن احترام جميع الأطراف لنتائجها، وإرادة الشعب.

ووصل رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي في وقت سابق من اليوم إلى مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان بهدف لقاء الزعيم مسعود بارزاني، ورئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني.

related

الديمقراطي الكوردستاني وحزب الدعوة يصدران بيانا مشتركاً حول الانتخابات بالعراق

Date: 2021-08-25 11:36:45
الديمقراطي الكوردستاني وحزب الدعوة يصدران بيانا مشتركاً حول الانتخابات بالعراق

مسعود بارزاني يأمل تحقق أمرين من الإنتخابات العراقية

Date: 2021-06-26 10:38:27
مسعود بارزاني يأمل تحقق أمرين من الإنتخابات العراقية

الصدر يعلن مقاطعة الانتخابات العراقية

Date: 2021-07-15 07:01:32
الصدر يعلن مقاطعة الانتخابات العراقية

الديمقراطي الكوردستاني يخوض الانتخابات في 11 محافظة بلا تحالف ويُرجي عقد مؤتمره

Date: 2021-05-01 11:08:53
الديمقراطي الكوردستاني يخوض الانتخابات في 11 محافظة بلا تحالف ويُرجي عقد مؤتمره

"العزم" يتهم تحالف الحلبوسي بمحاولة إحكام القبضة على الشارع السُنّي بالعراق

Date: 2021-08-18 10:09:56
"العزم" يتهم تحالف الحلبوسي بمحاولة إحكام القبضة على الشارع السُنّي بالعراق

أحمد الجبوري "أبو مازن" يعود لخوض التنافس الانتخابي بعد كسبه الطعن ضد قرار استبعاده

Date: 2021-06-16 10:04:46
أحمد الجبوري "أبو مازن" يعود لخوض التنافس الانتخابي بعد كسبه الطعن ضد قرار استبعاده

تركمان العراق يخوضون الإنتخابات المبكرة بتحالف موحد يرأسه حسن توران

Date: 2021-04-08 10:26:21
تركمان العراق يخوضون الإنتخابات المبكرة بتحالف موحد يرأسه حسن توران

"المنبر العراقي" بزعامة اياد علاوي ينضم لقافلة المقاطعين للإنتخابات في العراق

Date: 2021-07-28 09:23:07
"المنبر العراقي" بزعامة اياد علاوي ينضم لقافلة المقاطعين للإنتخابات في العراق