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مسعود بارزاني والكلداني يبحثان أوضاع العراق والحفاظ على الحقوق الدستورية للمكونات

Category: سیاسة

Date: 2022-02-27T11:35:34+0000
مسعود بارزاني والكلداني يبحثان أوضاع العراق والحفاظ على الحقوق الدستورية للمكونات

شفق نيوز/ التقى الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، اليوم الأحد، في مصيف صلاح الدين وفداً من حركة بابليون برئاسة ريان الكلداني.

وتم خلال اللقاء بحسب بيان لمقر بارزاني ورد لوكالة شفق نيوز، "بحث الوضع السياسي وآخر تطورات في العملية السياسية في العراق، وتم التأكيد على أهمية الحفاظ على الحقوق الدستورية للمكونات العراقية، والتعاون والتقارب فيما بينها".

وفي جانب آخر من اللقاء؛ أعرب الوفد الضيف عن تقديره لدور إقليم كوردستان في دعم المكونات الدينية والقومية.

من جانبه ذكر بيان لحركة بابليون أن "الكلداني التقى بارزاني لبحث الملف السياسي في البلاد وتقريب وجهات النظر مع كافة الاطراف السياسية، واهمية الإسراع بتشكيل الحكومة خدمة لأبناء الشعب العراقي جميعا".

ونقل البيان عن الكلداني، قوله إن "حركة بابليون ماضية لتعزيز الثقة بين الشركاء في الوطن، سواء كانوا في اقليم كوردستان او المحافظات الاخرى، وان الحل الامثل للمضي قدما بتشكيل الحكومة، هو الحوار، ثم الحوار من اجل الخروج من الازمة الراهنة"، مؤكدا أن "الحركة تقف على مسافة واحدة من الجميع".

وشدد الكلداني على أن "المرحلة الحالية ونتيجة الوضع الراهن في المنطقة والعالم تتطلب من الجميع ان يكونوا على قدر المسؤولية، للاسراع باختيار رئيس الجمهورية والمضي قدما بتشكيل الحكومة القوية التي تلبي تطلعات الشعب العراقي خلال المرحلة المقبلة".

وأشار إلى ان "بابليون مستعدة لأن تكون حلقة الوصل بين جميع الفرقاء لتقريب وجهات النظر، والعمل وفق الاطر الدستورية للخروج من الأزمة الراهنة".

كما تطرق الجانبان الى عدة أمور أبرزها تشكيل لجان مشتركة لحلحلة المشاكل العالقة في نينوى.

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