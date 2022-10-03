مسعود بارزاني والكاظمي يؤكدان على أهمية الحوار للخروج من الانسداد السياسي

شفق نيوز/ أكد رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني ورئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، يوم الإثنين، على أهمية الحوار للخروج من الانسداد السياسي.

جاء ذلك خلال لقاء جمعهما في مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز. وبحث اللقاء، "مجمل الأوضاع السياسية في البلاد، وأهمية اعتماد الحوار الوطني بين جميع القوى السياسية للخروج من حالة الانسداد السياسي التي باتت تؤثر على الوضع العام، وتعرقل تقديم الخدمات للمواطنين، وتهدد بزعزعة الاستقرار".

وشهد اللقاء التأكيد على "دور الفعاليات السياسية والاجتماعية في تسهيل التفاهم، وخفض مستوى التوتر، والابتعاد عن التحريض، وأهمية الركون إلى الخطاب الوطني المسؤول؛ من أجل عراق ديمقراطي اتحادي تكون فيه كلمة الدستور والقانون فوق الجميع".

وبحث الطرفان، "التحديات الأمنية المختلفة، وأهمية مواصلة التنسيق المشترك بين بغداد وأربيل؛ لمعالجة عدد من الملفات في مقدمتها مكافحة الإرهاب، والاعتداءات المتكررة على الأراضي العراقية، والّا تكون أرض العراق في أي مكان منطلقاً، أو مأوى لتهديد دول الجوار".