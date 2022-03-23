مسعود بارزاني والصدر يتبادلان التهاني باعلان الكتلة الاكبر

شفق نيوز/ تبادل الزعيم الكوردي مسعود بارزاني وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الاربعاء، التهاني باعلان الكتلة الاكبر.

وقال مكتب الصدر في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن الاخير تلقى اتصالاً هاتفياً من مسعود بارزاني تبادلا فيه التهاني حول إعلان الكتلة الأكثر عدداً (إنقاذ وطن) وإعلان مرشّحي رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء.

وأوضح البيان، أن الصدر تحدّث هاتفياً مع كل من محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب وخميس الخنجر رئيس تحالف السيادة مباركاً لهما هذا الإنجاز الوطني.

وفي وقت سابق اليوم، عد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اعلان التحالف الثلاثي الكتلة الاكبر ومرشحيه لرئاسة الجمهورية والوزراء: "انجاز فريد ومهم"، وحذر بأنه "لن يقف مكتوف الايدي".

واليوم الأربعاء، أعلن الحزب الديمقراطي الكوردستاني والكتلة الصدرية وائتلاف السيادة، تشكيل تحالف "إنقاذ الوطن النيابي"، فيما قدموا "ريبر احمد" مرشحاً لمنصب رئيس الجمهورية و"جعفر الصدر" لرئاسة الوزراء.