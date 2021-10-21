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مسعود بارزاني والسفير البريطاني يصفان انتخابات العراق بـ"الناجحة"

Category: سیاسة

Date: 2021-10-21T10:56:53+0000
مسعود بارزاني والسفير البريطاني يصفان انتخابات العراق بـ"الناجحة"

شفق نيوز/ وصف الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، والسفير البريطاني لدى العراق مارك بريسون ريتشاردسون يوم الخميس الانتخابات التشريعية التي جرت مؤخرا في البلاد بأنها "ناجحة".

وذكر بيان صادر عن مكتب الزعيم الكوردي أن مسعود بارزاني التقى في صلاح الدين السفير البريطاني لدى العراق، مردفا أن الاجتماع ناقش الوضع السياسي في العراق وسير انتخابات مجلس النواب ومرحلة ما بعد الانتخابات.

ووصف الجانبان خلال الاجتماع العملية الانتخابية بأنها "ناجحة"، معربين عن أملهما بأن تكون نتائج الانتخابات بداية مرحلة جديدة يتم فيها تحقيق الاستقرار السياسى والمصلحة العامة وإرادة المواطنين والناخبين .

وفي جزء آخر من الاجتماع، أكد السفير البريطاني في العراق دعم بلاده لحكومة إقليم كردستان وإصلاحات وزارة البيشمركة، فضلا عن التعاون بين تلك القوات، والقوات العراقية.

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