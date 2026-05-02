بارزاني يدعو للإسراع بتشكيل الحكومة "وفق الاستحقاقات" والزيدي يطلب عودة الديمقراطي لبغداد

أكد الزعيم الكوردي رئيس الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني، ورئيس الوزراء المكلف علي فالح الزيدي، اليوم السبت، على ضرورة المضي في تشكيل حكومة اتحادية جديدة تكون قادرة على مواجهة "التحديات"، وتجاوز "الأزمات".

جاء ذلك خلال لقاء الزيدي الوفد الإطاري المرافق له الزعيم الكوردي في محلّ إقامته بمصيف صلاح الدين في اربيل، وفقا لبيان صادر عن المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء.

وجاء في البيان، أن اللقاء استعرض مجمل الأوضاع في البلاد، ومسار الحوارات لتشكيل الحكومة الجديدة، حيث جرى التأكيد على أهمية توحيد الرؤى والمواقف والعمل على تشكيل حكومة "قوية" قادرة على مواجهة التحديات وتجاوز الأزمات، وبما يسهم في تعزيز الاستقرار والتنمية، وتحقيق تطلعات جميع أبناء الشعب العراقي.

من جانبه أكد مقر بارزاني أنه جرى خلال الاجتماع التأكيد على ضرورة الإسراع بتشكيل الحكومة الاتحادية وفق الاستحقاقات الانتخابية مع ضرورة الالتزام بالمدد الدستورية.

وتحدث الزعيم الكوردي عن الأحداث الأخيرة، مؤكداً على ضرورة حل المشاكل العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان وفق الدستور، مشدداً على أن الالتزام بالدستور وتنفيذه هو الحل الأمثل مطالبا الجميع بالدستور للوصول إلى الاستقرار.

وقد أكد الزيدي ضرورة تجاوز سلبيات الماضي، وفتح صفحة جديدة في العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان.

وطلب الزيدي والوفد المرافق له عودة كتلتي الحزب الديمقراطي الكوردستاني النيابية والحكومية للمشاركة الفعالة في العملية السياسية وتشكيل الحكومة الاتحادية.

يأتي هذا تزامناً مع الزيارة التي يجريها الزيدي إلى مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان بهدف إجراء مباحثات مع القادة الكورد للمضي في تشكيل الحكومة الاتحادية المقبلة، ومن المرتقب -وبعد الانتهاء من اجتماعاته مع القادة في اربيل - أن يتوجه رئيس الوزراء المكلف إلى مدينة السليمانية للقاء زعيم حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني للغرض ذاته، ويختتم زيارته إلى الإقليم.