مسعود بارزاني والخنجر قلقان بشأن أوضاع كركوك ويدعوان لضرورة حل المشاكل بسرعة

شفق نيوز/ أعرب الزعيم الكوردي مسعود بارزاني ورئيس تحالف السيادة خميس الخنجر، يوم الأربعاء، عن قلقهما بشأن اوضاع كركوك الاخيرة.

وذكر بيان لمقر بارزاني ورد لوكالة شفق نيوز، أن "مسعود بارزاني والخنجر، تبادلا خلال لقاء جمعهما في أربيل وجهات النظر بشان الاوضاع السياسية في العراق والعلاقات بين اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية".

واوضح البيان ان "التطورات واحداث كركوك الاخيرة واسبابها كانت محوراً آخر خلال اللقاء وعبر الجانبان عن قلقهما بشأن اوضاع كركوك وضرورة حل المشاكل بسرعة".

وأقدم العشرات من المتظاهرين المؤيدين لجهات سياسية "عربية وتركمانية" في محافظة كركوك، منذ أيام، على قطع الطريق الرئيسي الذي يربط بين المحافظة ومدينة أربيل احتجاجا على عزم الحزب الديمقراطي الكوردستاني العودة إلى فتح مقاره في كركوك وفقا للاتفاق السياسي المبرم مع ائتلاف إدارة الدولة الذي يضم القوى والأطراف السياسية التي شكلت الحكومة الاتحادية الحالية برئاسة محمد شياع السوداني.

ومساء السبت شهدت كركوك نزول العشرات من المتظاهرين الكورد في المناطق التي تسكنها الأغلبية من أبناء المكون مطالبين بإعادة فتح الطريق وإنهاء الاعتصامات أمام ذلك المقر إلا أنها جوبهت بإطلاق نار مما أسفر عن سقوط ضحايا وجرحى.

وفرضت السلطات الأمنية العراقية حظراً للتجوال في محافظة كركوك على خلفية التوترات التي رافقت الاحتجاجات في المناطق الكوردية.