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مسعود بارزاني والتيار الصدري يبحثان تشكيل الحكومة وبدء مرحلة جديدة من العملية السياسية

Category: سیاسة

Date: 2022-01-04T09:29:43+0000
مسعود بارزاني والتيار الصدري يبحثان تشكيل الحكومة وبدء مرحلة جديدة من العملية السياسية

شفق نيوز/ التقى الزعيم الكوردي مسعود بارزاني اليوم الثلاثاء في صلاح الدين وفدا رفيع المستوى من التيار الصدري برئاسة حسن العذاري.

ووفقا لبيان صادر عن مكتب الزعيم بارزاني فإن اللقاء سلط الضوء على العملية السياسية في العراق ونتائج الانتخابات والخطوات المتخذة نحو عقد أول جلسة لمجلس النواب العراقي، وتشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة.

وأضاف البيان أنه تم التأكيد خلال اللقاء ذاته على مواصلة الجهود لبدء مرحلة جديدة من العملية السياسية، واجتياز التحديات، والاستجابة لرغبات وإرادة المواطنين، وحل المشاكل بين إقليم كوردستان وبغداد في إطار تصحيح مسار العملية السياسية والاخذ بنظر الاعتبار مطالب المكونات العراقية كافة.

ووصل رئيس الكتلة الصدرية حسن العذاري على رأس وفد رفيع أمس الخميس إلى مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان لمناقشة تشكيل الحكومة.

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