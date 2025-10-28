مسعود بارزاني: نأمل أن يتحسن الوضع بعد الانتخابات العراقية ويكون الدستور هو الحكم

شفق نيوز - دهوك

أعرب الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، يوم الثلاثاء، عن أمله بأن تتحسن الأوضاع في البلاد بعد الانتخابات التشريعية المقبلة ويكون الدستور الدائم هو الحكم في حل الخلافات والنزاعات بالقضايا كافة.

جاء ذلك في كملة القاها خلال انطلاق المؤتمر العلمي الدولي الخامس حول الإبادة الجماعية بحق الكورد، وذلك في محافظة دهوك، والذي تستمر أعماله على مدى يومين.

وانعقد المؤتمر بحضور الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، ورئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني، ووزير داخلية الاقليم ريبر أحمد، ورئيس الحكومة المحلية في دهوك علي تتر اضافة الى عدد من الشخصيات السياسية والأكاديمية والاجتماعية، وذوي ضحايا عمليات الابادة.

وقال بارزاني في كلمته، "اتمنى ان يتحسن الوضع بعد الانتخابات العراقية المقبلة، ويكون أكثر صحية وملائمة، ويصبح الدستور هو الحكم بين بغداد واربيل وبين أي مواطن والسلطة"، مردفا بالقول إنه "إذا كان الدستور هو الحكم فلن تستمر المشاكل والخلافات، ولكن إذا الأمزجة الشخصية تتحكم فيه فإنها ستتواصل".

واعرب عن اسفه بأن هناك ثقافة لدى البعض مترسخة بأن تُعاد عمليات الانفال مرة اخرى بحق الكورد، لا ينبغي ان تستمر هذه الثقافة".