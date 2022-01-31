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مسعود بارزاني: آمل بصدق أن يسفر اجتماع النجف عن نتائج ايجابية

Category: سیاسة

Date: 2022-01-31T08:45:47+0000
مسعود بارزاني: آمل بصدق أن يسفر اجتماع النجف عن نتائج ايجابية

شفق نيوز/ أعرب الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، يوم الاثنين، عن امله بأن يسفر اجتماع رئيسي اقليم كوردستان نيجرفان بارزاني والبرلمان العراقي محمد الحلبوسي مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في النجف عن "نتائج ايجابية".

وكتب مسعود بارزاني، تغريدة عبر حسابه الرسمي في موقع تويتر، قال فيها: آمل بصدق أن يسفر الاجتماع بين السيد مقتدى الصدر ورئيس اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي عن نتائج إيجابية ويمهد الطريق نحو حل المشاكل الحالية التي تواجه العملية السياسية في العراق.

وصباح اليوم الاثنين، وصل رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني ورئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، الى مدينة النجف للقاء زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

وتأتي هذه الزيارة بناء على مبادرة من الزعيم الكوردي مسعود بارزاني.

وفي وقت سابق  قال رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، أن جبال العراق وصحراؤه تتحرك إلى النجف لتشكيل حكومة "لاشرقية ولاغربية".

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