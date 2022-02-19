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مسعود بارزاني في ذكرى اغتيال المرجع الصدر: كان صرخة حق أنارت طريق الحرية

Category: سیاسة

Date: 2022-02-19T21:39:44+0000
مسعود بارزاني في ذكرى اغتيال المرجع الصدر: كان صرخة حق أنارت طريق الحرية

شفق نيوز/ استذكر الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، يوم السبت، الذكرى السنوي لاغتيال رجل الدين الشيعي البارز محمد الصدر والد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

وقال بارزاني في تغريدة على تويتر، إن "الشهيد محمد محمد صادق الصدر (قدس) كان صرخة الحق التي انارت طريق الحرية. المجد لذكراه الخالدة والسلام لروحه الطاهرة". 

ومحمد محمد صادق الصدر أو محمد الصدر (1943 – 1999) هو رجل دين ومرجع شيعي عراقي معروف، كان من مُعارضي النظام العراقي في فترة حكم حزب البعث وقد عُرِفَ بنشاطه المُناهض للنظام آنذاك.

وتعرض الصدر للاغتيال إلى جانب ولديه مؤمّل ومصطفى في النجف في ١٩ شباط/فبراير عام ١٩٩٩.

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