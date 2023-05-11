مسعود بارزاني: سنكون داعمين للسوداني بكل ما أُوتينا من قوة

شفق نيوز/ وصف الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، يوم الخميس، الأجواء السياسية الراهنة بين اربيل وبغداد بالإيجابية، مجدداً التأكيد على دعمه لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني "بكل قوة".

وقال بارزاني في كلمة القاها خلال مراسم افتتاح صرح البارزاني الوطني التذكاري في منطقة بارزان، إن هناك اجواءً إيجابية بين إقليم كوردستان وبغداد للمضي في إجراء حوار، وهناك ارادة قوية ونية صافية ونظيفة وطاهرة ايضا من قبل الطرفين".

وأضاف "هنا أودُّ أن أشكر السيد دولة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني والذي يحاول جاهدا لإنجاح الإتفاق السياسي المبرم بين الأطراف المشاركة في حكومته بكل جرئة".

وتابع بارزاني بالقول: نحن نؤكد للسوداني سوف نكون داعمين له بكل ما أُتينا من قوة، ولقد ثبت لدى جميع الأطراف أن الإرادة عندما تتوفر لا توجد هناك مشكلة غير قابلة للحل".