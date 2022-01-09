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مسعود بارزاني: انتخاب هيئة رئاسة البرلمان الجديدة بداية ممتازة لتعديل مسار العملية السياسية

Category: سیاسة

Date: 2022-01-09T20:59:47+0000
مسعود بارزاني: انتخاب هيئة رئاسة البرلمان الجديدة بداية ممتازة لتعديل مسار العملية السياسية

شفق نيوز/ عد الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، اليوم الاحد، عملية انتخاب هيئة رئاسة مجلس النواب العراقي بداية "ممتازة" لتعديل مسار العملية السياسية واساسا لتأسيس مستقبل مشرق ومستقر وتمتين الديمقراطية والشراكة في العراق.

وجاء في بيان للزعيم الكوردي مسعود بارزاني ورد لوكالة شفق نيوز، ان انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه خطوة مهمة في العملية السياسية العراقية، موجها تهانيه لكل من رئيس المجلس محمد الحلبوسي والنائب الاول حاكم الزاملي والنائب الثاني شاخوان عبدالله.

كما وجه بارزاني تهانيه لجميع اعضاء مجلس النواب والناخبين والمواطنين، عادا هذه الخطوة بداية ممتازة لتعديل مسار العملية السياسية واساسا لتأسيس مستقبل مشرق ومستقر وتمتين الديمقراطية والشراكة في العراق.

وعبر عن شكره "لجميع الاصدقاء والاطراف السياسية التي التزمت بتعهداتها واصبحت سببا لنجاح العملية"، مشددا على ان "الخطوة التي خطاها مجلس النواب اليوم ستكون فرصة لتحقيق وحدة الصف وفتح صفحة جديدة واجتياز التحديات وعدم التفاهم، وبوابة لخلق الثقة بين المكونات وتجذير دولة المؤسسات".

وانتخب البرلمان رئاسة جديدة تتكون من محمد الحلبوسي -تقدم- رئيسا، حاكم الزاملي- الكتلة الصدرية- نائباً أولاً، شاخوان عبدالله- الحزب الديمقراطي الكوردستاني- نائباً ثانيا.

من جانبه، أجرى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اتصالاً هاتفياً مع محمد الحلبوسي هنأه فيه على انتخابه رئيساً لمجلس النواب العراقي.

وخلال الاتصال الهاتفي، أعرب رئيس الحكومة عن تمنياته لمحمد الحلبوسي بالنجاح في مهامه خدمة لجميع المواطنين العراقيين.

وأعرب رئيس مجلس النواب العراقي عن شكره وتقديره لرئيس الحكومة على اتصاله وتهنئته.

كذلك هنأ رئيس الحكومة كلاً من حاكم الزاملي وشاخوان عبد الله على انتخابهما نائبين لرئيس مجلس النواب، متمنياً لهما النجاح والتوفيق.

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