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مسرور بارزاني يأمل اجراء الانتخابات بأجواء "سلمية وعادلة" و"بعيدا عن "العنف والتزوير"

Category: سیاسة

Date: 2021-09-18T11:10:02+0000
مسرور بارزاني يأمل اجراء الانتخابات بأجواء "سلمية وعادلة" و"بعيدا عن "العنف والتزوير"

شفق نيوز/ التقى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم السبت، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات العراقية فيولا فون كرامون والوفد المرافق لها.

وذكر بيان صادر عن حكومة الاقليم أنه خلال اللقاء، قدمت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي نبذة عن عمل البعثة وأنشطتها ومهامها الهادفة إلى مراقبة عملية الاقتراع لانتخابات مجلس النواب العراقي، وأشارت إلى أن عمل البعثة يقتصر على مراقبة سير العملية الانتخابية وعدم التدخل فيها بأي شكل من الأشكال.

وأبدى رئيس الحكومة تقديره للدور المهم الذي يضطلع به الاتحاد الأوروبي في مراقبة الانتخابات، معرباً عن أمله بأن تُجرى العملية الانتخابية في أجواء سلمية وعادلة وبعيدة عن محاولات التزوير والعنف، ولا سيما في المناطق الكوردستانية خارج إدارة الإقليم (المناطق المتنازع عليها).

وكذلك أكد مسرور بارزاني استعداد مؤسسات حكومة إقليم كوردستان ودوائرها لأيٍ من أشكال التعاون والتنسيق اللازمين مع بعثة الاتحاد الأوروبي.

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