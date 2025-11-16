مسرور بارزاني يؤكد زيارة السوداني لكوردستان ويكشف شروط "البارتي" بتشكيل الحكومة العراقية

شفق نيوز - أربيل

أكد رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم الأحد، أن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني سيزور الإقليم غدا الاثنين، مشيرا الى أن من شروط الحزب الديمقراطي الكوردستاني بما يتعلق بتشكيل الحكومة العراقية المقبلة هو الاطلاع على أجندتها.

وقال مسرور بارزاني في تصريح ادلى به للصحفيين في اربيل، ان الحزب الديمقراطي الكوردستاني وعقب الانتخابات التشريعية تبين حجم قوته ليس على مستوى اقليم كوردستان فحسب، بل على مستوى العراق كافة، ومن الطبيعي فإن اي طرف يتوجه نحو "البارتي" ويطلب التعاون منه في مجال التحالفات والائتلافات لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة.

وأضاف "نحن كطرف مشارك في الحكومة العراقية الحالية وكذلك المقبلة، فإن برنامجنا وشرطنا بشأن تشكيل الحكومة الجديد معرفة ما هي أجندتها في تطبيق المواد المهمة من الدستور".

وعن رواتب شهر أيلول/ سبتمبر الماضي للموظفين والعاملين في القطاع العام في كوردستان، أكد مسرور بارزاني أنها تأخرت كثيراً، ولا مبرر لتأخير تمويلها من قبل بغداد لأن حكومة الإقليم قد نفذت الالتزامات المترتبة عليها بما يخص تأمين جزء من الراتب، ليس فقط بما يتعلق برواتب شهر ايلول بل جميع رواتب الاشهر الاخرى من العام الحالي.

تتمة..