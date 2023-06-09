مسرور بارزاني يوجه رسالة للكتل الكوردستانية بشأن الموازنة وكيان إقليم كوردستان

شفق نيوز/ دعا رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم الجمعة، الكتل الكوردستانية في البرلمان العراقي إلى التعامل مع التصويت على مشروع قانون الموازنة "بحس المسؤولية الوطنية".

وقال مسرور بارزاني في تغريدة على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "اتمنى من الكتل الكوردستانية التعامل مع مشروع قانون الموازنة بحس المسؤولية الوطنية، وان يحافظوا على كيان اقليم كوردستان وحقوقه الدستورية و مستحقاته المالية، وان يقفوا ضد اي محاولة لاضعاف كيان الاقليم".

و صوّت مجلس النواب العراقي، في وقت متقدم من الجمعة، على 6 مواد من قانون الموازنة الاتحادية الثلاثية، فيما تم رفع الجلسة بعد تأجيل عدد من المواد لإقرارها فيما بعد.

وعقد محسن المندلاوي، النائب الأول لرئيس مجلس النواب، في وقت سابق من اليوم، اجتماعا "مهما" مع عددٍ من رؤساء الكتل النيابية، بحضور رئيس وعدد من اعضاء اللجنة المالية النيابية ، ضمن اطار المساعي الرامية للوصول إلى توافق بين جميع الأطراف السياسية فيما يخص قانون الموازنة .

واكد المندلاوي في بيان اليوم، عزم السلطة التشريعية في استكمال التصويت على مواد الموازنة العامة الاتحادية للسنوات الثلاث اليوم ، وبما يلبي حقوق وتطلعات أبناء الشعب العراقي.

في غضون ذلك قال مراسل وكالة شفق نيوز، إن الإطار التنسيقي عقد اجتماعا أيضا في مجلس النواب بحضور رئيس المجلس محمد الحلبوسي، ورئيس تحالف "الفتح" هادي العامري، و وزير الخارجية فؤاد حسين، ورئيس كتلة الحزب الديمقراطي فيان صبري، ورئيس كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني هريم كمال آغا، ووزير العدل خالد شواني، وشاخوان عبدالله النائب الثاني لرئيس مجلس النواب لمناقشة بعض الخلافات على مواد مشروع قانون الموازنة خاصة بما يتعلق بحصة إقليم كوردستان.

ووفقا لمراسلنا فإن، الاجتماع انعقد في مكتب كتلة "بدر" البرلمانية داخل مجلس النواب، ويناقش الخلاف الحالي على المادتين 13 و14 المتعلقة باقليم كوردستان في قانون الموازنة.

وقال عضو مجلس النواب عن كتلة "بدر" كريم عليوي لوكالة شفق نيوز، إن الاجتماع يناقش النقاط المختلف عليها على بعض مواد قانون الموازنة من اجل حل النقاط الخلافية قبل انعقاد جلسة استكمال التصويت على قانون الموازنة.