مسرور بارزاني يهاتف السوداني وحكومة إقليم كوردستان ترسل وفداً إلى بغداد

شفق نيوز/ أعلنت حكومة إقليم كوردستان، يوم الأربعاء، أن رئيس وزراء الإقليم مسرور أجرى اتصالا هاتفياً مع رئيس مجلس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني.

وقال المتحدث باسم حكومة الإقليم بيشوا هوراماني في بيان مقتضب، إنه بعد اتصال مسرور بارزاني مع السوداني سيزور وفد من حكومة اقليم كوردستان بغداد.

ووفقا للمعلومات الواردة لوكالة شفق نيوز، فإن وفداً حكومياً من أربيل ستوجه في وقت لاحق من اليوم إلى بغداد للتباحث حول مسألة الرواتب وحصة كوردستان من الموازنة المالية.

وحمّلت حكومة إقليم كوردستان، أمس الثلاثاء، الحكومة الاتحادية مسؤولية توفير المرتبات الشهرية للموظفين والعاملين في القطاع العام في الإقليم.

وقال المتحدث باسم حكومة الإقليم بيشوا هوراماني في بيان، إن "عائدات النفط وباتفاق مع الحكومة العراقية لم تعد بيد حكومة إقليم كوردستان، لذا فإن الحكومة العراقية نعتبرها مسؤولة عن توفير الرواتب والمستحقات المالية لمواطني إقليم كوردستان وفقا لقانون الموازنة".

وأضاف أنه "في هذا الصدد قمنا بجميع واجباتنا وأوفينا بالتزام قانوني كامل، وحتى اليوم، كان رئيس وزراء إقليم كوردستان على تواصل لكي ترسل الحكومة العراقية الرواتب إلى من يتقاضونها بأسرع وقت ممكن ولا تؤخر هذا الموضوع أكثر من ذلك".

وتابع هوراماني بالقول: رسالتنا لبعض الأحزاب السياسية والأشخاص الذين لم يستمعوا إلى الموقف القانوني والدستوري لإقليم كوردستان بأي شكل من الأشكال خلال السنوات القليلة الماضية ولم يتعاملوا و يتصرفوا كمواطنين مهتمين بشعب كوردستان هي: لا تضربوا مكانة إقليم كوردستان أكثر، ولمرة واحدة تحركوا بمسؤولية إزاء شعب كوردستان وحقوقهم الدستورية.

وشدد المتحدث باسم حكومة الإقليم على أن، قضية الرواتب "لها صلة مباشرة بحياة الناس وسبل عيشهم وليست موضوعا للمزايدة والدعاية الانتخابية، و لا ينبغي أن تكون أداة لضرب مكانة إقليم كوردستان القانونية والدستورية".

وكان وزير المالية والاقتصاد في إقليم كوردستان آوات شيخ جناب، قد أكد يوم الأحد 23 من شهر تموز الجاري، أن الإقليم لبى جميع مطالب بغداد، مخاطبا الرأي العام في كوردستان بالقول: من الآن فصاعدا، اسألوا وزارة المالية العراقية عن مسألة الرواتب الشهرية.