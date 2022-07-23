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مسرور بارزاني يلتقي الكاظمي في بغداد (صور)

Category: سیاسة

Date: 2022-07-23T14:11:02+0000
مسرور بارزاني يلتقي الكاظمي في بغداد (صور)

شفق نيوز/ وصل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم السبت، الى العاصمة بغداد، لبحث ملفات اقتصادية.

واستقبل بارزاني وزيرا النفط الاتحادي احسان عبد الجبار والخارجية فؤاد حسين.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بارزاني عقد بعد ذلك اجتماعاً مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وتهدف زيارة بارزاني بحسب بيان صدر عن إعلام حكومة الإقليم إلى التركيز على الحل الدستوري بشأن المشكلات العالقة بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، وفي مقدمتها ملف النفط والغاز.

وعبر رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، عن سعادته بالعودة إلى بغداد لمناقشة كل ما يجمع أو يفرق بين الحكومتين الاتحادية والإقليم، مشيراً إلى أن هناك برنامج عمل لحل دستوري للمشكلات المستمرة على مدى 17 عاماً.

وكتب بارزاني تغريدة نشرها في حسابه على تويتر، واطلعت عليها وكالة شفق نيوز، أنه "سعيد بالعودة إلى بغداد، إذ أن هناك الكثير لمناقشته، وخصوصاً الأمور التي تجمع وتفرق بين الجانبين".

وأضاف: "لدينا برنامج عمل دستوري لحل مشاكلنا المستمرة على مدى 17 عاماً، وحلول تصب في مصلحة الجانبين بما يخدم جميع أنحاء البلاد، وبضمنها إقليم كوردستان".

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