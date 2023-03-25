مسرور بارزاني يعلن عن زيارة وفد كوردي لبغداد يوم غد

شفق نيوز/ أعلن رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني يوم السبت، عن زيارة وفد كوردي إلى بغداد.

وكتب بارزاني في تغريدة على موقع تويتر اطلعت عليها وكالة شفق نيوز؛ "إن تفاهمنا الأخير مع بغداد هو أساس جيد لحل القضايا المتعلقة بقرار المحكمة اليوم".

وأضاف "سيزور فريق من حكومة إقليم كردستان بغداد غدا لمواصلة محادثاتنا على أساس حسن النية".

علقت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان، يوم السبت، على قرار هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس والذي قضى بكسب وزارة النفط الاتحادية دعوى مرفوعة ضد تركيا بشأن تصدير خام إقليم كوردستان.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "حكومة إقليم كوردستان أجرت في الأشهر الأخيرة، حوارات ومفاوضات متواصلة مع الحكومة الاتحادية، وآخرها بشأن ملفي الموازنة، والنفط والغاز. وقد توصل الجانبان حينها إلى اتفاق مبدئي وتفاهم جيد تحت مظلة الدستور والحقوق والمستحقات الدستورية لإقليم كوردستان".

وأعلنت وزارة النفط الاتحادية، اليوم السبت، كسب دعوى التحكيم المرفوعة من قبل العراق ضد تركيا بشأن تصدير النفط الخام من إقليم كوردستان عبر ميناء جيهان التركي، في حين صرّحت بأنها ستقوم ببحث آلية التصدير عبر الميناء نفسه مع الجهات المعنية في الإقليم والسلطات بأنقرة وفقا للمعطيات الجديدة.