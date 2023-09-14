مسرور بارزاني يعلن تقديم مقترحين لبغداد بشأن مستحقات كوردستان ويعقد الأمل على جلسة مجلس الوزراء

شفق نيوز/ أعلن رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، في وقت مبكر من اليوم الجمعة، تقديم حكومته مقترحين إلى الحكومة الاتحادية بشأن حل مشكلة تأمين المستحقات المالية لشعب الإقليم.

وقال بارزاني في مؤتمر صحفي عقب انتهاء محاداثته من بغداد: "نحن كوفد حكومة اقليم كوردستان جئنا الى بغداد للدفاع عن الحقوق الدستورية لشعب كوردستان ونتوصل مع الحكومة الاتحادية الى عدة حلول للمشاكل الحالية".

وأضاف: أجرينا في البداية مناقشة مكثفة وطويلة مع رئيس مجلس الوزراء ومن ثم مع رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان و قادة الاحزاب السياسية وطالبنا حل هذه المشاكل بأي طريقة، وقدمنا مقترحين، قصير المدى وبعيد المدى لتوفير المستحقات المالية لاقليم كوردستان".

وتابع أنه "بالنسبة للمقترح بعيد المدى نحتاج الى تشريع وتعديل بعض القوانين، وحول المقترح قصير المدى فيوم الأحد سيتم عقد جلسة لمجلس الوزراء والجهات السياسية التي التقينا بها ابدت دعمها للمقترح وذلك لنتمكن من توفير رواتب الموظفين في الاقليم لهذه السنة ونحن ننتظر جلسة مجلس الوزراء يوم الاحد لتحويل هذه الاجراءات الى الجانب التنفيذي".