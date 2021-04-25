مسرور بارزاني يعلن استعداد حكومة الاقليم لتقديم المساعدة لضحايا حادثة مستشفى ابن الخطيب

شفق نيوز/ اعرب رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأحد، عن استعداد حكومة الاقليم لتقديم المساعدة لمصابي حادث الحريق المأساوي الذي أوقع ضحايا في مستشفى ابن الخطيب ببغداد.

وذكر بيان لحكومة اقليم كوردستان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أنه "ببالغ الحزن والأسى، تلقينا نبأ حادث الحريق المأساوي الذي اندلع في مستشفى ابن الخطيب ببغداد مما أدى إلى استشهاد وإصابة عشرات الأشخاص".

واضاف ان "بهذا المصاب الأليم أتوجه بخالص آيات التعازي وعظيم المواساة إلى عوائل وذوي الضحايا واشاركهم الأحزان، متضرعاً إلى الباري جلّ في علاه أن يتغمدهم بواسع رحمته ويدخلهم فسيح جناته، وأن يمّن على المصابين بالشفاء العاجل".

وأكد بارزاني؛ إن حكومة إقليم كوردستان مستعدة لتقديم جميع أشكال المساعدة اللازمة، ولا سيما في مجال الصحة، واستقبال المصابين أو أي مساعدة أخرى تخفف من المعاناة، وفقا للبيان.