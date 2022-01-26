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مسرور بارزاني يصف هجوم "الكرمة" بالتصعيد الخطير ويونامي تعده "محاولة جبانة"

Category: سیاسة

Date: 2022-01-26T06:26:38+0000
مسرور بارزاني يصف هجوم "الكرمة" بالتصعيد الخطير ويونامي تعده "محاولة جبانة"

شفق نيوز / أدان رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارازني، يوم الأربعاء، بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف مضيف رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي في قضاء الكرمة شرقي محافظة الأنبار.

وكتب بارزاني في تغريدة له على تويتر، أن "هذا التصعيد الخطير يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار في العراق، مختتماً تغريدته ب"تمني الشفاء العاجل للجرحى".

بدورها علقت بعثة الأمم المتحدة في العراق "يونامي"، على الهجوم بالصواريخ قرب مقر إقامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي بالأنبار، ما أدى إلى إصابة عدد من المدنيين.

ووصفت البعثة الأممية في تدوينة لها على تويتر، الهجمات الأخيرة بأنها "محاولة جبانة لخلق الفوضى". حاثة السلطات العراقية على "تكثيف الجهود لمنع مثل هذه الافعال والقبض على الجناة، والتحلي بالهدوء وضبط النفس للتصدي لمحاولات زعزعة الاستقرار".

وتعرض مضيف رئيس البرلمان العراقي، محمد الحلبوسي، في منطقة الكرمة شرقي محافظة الأنبار، أمس الثلاثاء، إلى استهداف بأربعة صواريخ أطلقها مجهولون، ما تسبب بإصابة ثلاثة مدنيين بجروح متفاوتة.

ويأتي الهجوم الأخير بعد ساعات قليلة من قرار حاسم أصدرته المحكمة الاتحادية بشرعية جلسة البرلمان الأولى التي شهدت انتخاب الحلبوسي رئيسا للمجلس لولاية ثانية.

وتكررت الهجمات التي تستهدف مكاتب الأحزاب في بغداد وكركوك والأنبار خلال الفترة القليلة الماضية، وتستهدف بالتحديد القوى السنية والحزب الديمقراطي الكوردستاني.

 

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