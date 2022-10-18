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مسرور بارزاني يشدد على إحترام المبادئ الثلاثة بتشكيل الحكومة العراقية

Category: سیاسة

Date: 2022-10-18T10:11:33+0000
مسرور بارزاني يشدد على إحترام المبادئ الثلاثة بتشكيل الحكومة العراقية

شفق نيوز/ اجتمع رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء، مع قناصل الدول ومبعوثيها ودبلوماسييها المعتمدين لدى إقليم كوردستان.

وسلط رئيس الحكومة الضوء على الوضع العام ومسار العملية السياسية والجهود الرامية لتشكيل الحكومة الجديدة في العراق، وجدد تأكيده على دعم إقليم كوردستان لتشكيل حكومية خدمية تضطلع بخدمة المواطنين العراقيين كافة ودون تمييز، وتحل المشاكل بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية بموجب الدستور.

وكذلك شدد على ضرورة احترام مبادئ الشراكة الحقيقية والتوازن والتوافق.

كما أشار رئيس الحكومة، في جانب آخر من الاجتماع، إلى الإصلاحات التي تنفذها التشكيلة الوزارية التاسعة، وتنويع الاقتصاد، ومصادر الدخل، وإرساء بنى تحتية اقتصادية متينة، ولا سيما عبر الاهتمام بالقطاع الزراعي وتسويق المنتجات والمحاصيل المحلية، إذ من المقرر إرسالها إلى الأسواق الخارجية في غضون أيام.

وتطرق رئيس الحكومة إلى الإصلاحات المنفذة في القطاع المالي ومكافحة الفساد وإنهاء هدر الثروة العامة، وتناول أيضاً التحول الإلكتروني (الرقمنة) في الخدمات العامة المقدمة، إلى جانب الخطوات المتخذة نحو حكومة إلكترونية من شأنها أن تعزز الشفافية والوضوح، وتحد من الروتين والبيروقراطية.

وجدد رئيس الحكومة قائلاً: "هدفنا الرئيسي يتمثل في تنمية إقليم كوردستان وازدهاره بصورة شاملة، وهذا مرتبط بأهمية حماية أمن إقليم كوردستان واستقراره والعراق والمنطقة عامة". وأكد أن إقليم كوردستان، مثلما كان دائماً، يعدُّ عاملاً مهماً في إحلال الأمن وتحقيق الاستقرار في المنطقة.

وفي ختام الاجتماع، ردّ رئيس الحكومة على ملاحظات الحضور وأجاب على أسئلتهم ومداخلاتهم.

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