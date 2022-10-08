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مسرور بارزاني يدعو لإتحاد مماثل لأوروبا في العراق يراعي حقوق الجميع

Category: سیاسة

Date: 2022-10-08T07:32:26+0000
مسرور بارزاني يدعو لإتحاد مماثل لأوروبا في العراق يراعي حقوق الجميع

شفق نيوز/ دعا رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم السبت، إلى ترسيخ النظام الاتحادية في العراق والارتقاء به إلى مستوى الإتحاد القائم في أوروبا بما يضمن حقوق المكونات كافة في هذه البلاد.

جاء ذلك في كلمة له خلال مؤتمر القضية الكوردية في الشرق الأوسط المنعقد أربيل، إنه "طيلة السنوات تعرض شعب كوردستان والقومية الكوردية الى الكثير من الغدر من قبل المكونات الاخرى في المنطقة وتعرضوا للكثير من الظلم والاضطهاد وهذا الامر لم يكن وليد العام والعامين بل عشناها طيلة 100 عام واليوم بدلا من ان نفكر بحلول لهذه المشاكل ينشغل الكثير في تعقيدها".

وأضاف أن "مشكلة الكورد في الشرق الاوسط دولية وعالمية وعلينا جميعا ان نشخص المشاكل والنقاط التي نواجهها في المنطقة".

وأكد أن "الكثير من الدول في المنطقة للكورد ان يتحدثوا عن قوميتهم وترفض دوما الحديث عن المشاكل ويتهمونهم بانهم إنفصاليين ويريدون تجزأة المنطقة"، مردفا بالقول "نحن لا نقبل بهذه الاتهامات وبحل مشكلتنا يمكننا ان نكون عاملا للاستقرار في المنطقة، ونحن نسعى إلى ان ندير أنفسنا واستطعنا ان نحقق الكثير من المكتسبات والنجاحات وتصحيح التفسير الخاطئ الذي يصاحب القضية الكوردية واثبتنا بأننا يمكن أن نكون عامل استقرار في المنطقة".

تتمة..

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