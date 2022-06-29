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مسرور بارزاني يدعو الحكومة الاتحادية إلى الإسراع في تشكيل اللواءين المشتركين

Category: سیاسة

Date: 2022-06-29T07:18:16+0000
مسرور بارزاني يدعو الحكومة الاتحادية إلى الإسراع في تشكيل اللواءين المشتركين

شفق نيوز/ دعا رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم الأربعاء، الحكومة الاتحادية إلى الإسراع في تشكيل اللواءين المشتركين بين قوات البيشمركة والجيش العراقي في المناطق المتنازع عليها التي تشهد فراغاً أمنياً وذلك للحيلولة دون تكرار الهجمات الصاروخية التي تطال الإقليم بين الحين والآخر.

وقال مسرور بارزاني في تصريح أدلى به للصحفيين على هامش زيارته معرض "هايتكس" للتكنلوجيا في أربيل، "نحن في تواصل مستمر مع رئيس مجلس الوزراء، والجهات المعنية في بغداد، وتحدثنا عن ضرورة إنهاء مثل هكذا هجمات التي تنفذها جهات خارجة عن القانون"، مبينا أن "الحكومة الاتحادية تبذل الجهود معنا لإنهاء هذه الهجمات".

وأضاف أن "قراراً صدر في تشكيل اللواءين المشتركين ولغاية الآن لم تقم الحكومة الاتحادية بالواجب الملقى على عاتقها في هذا المجال"، مردفا بالقول إنه "قبل أيام تحدثنا مع القادة العسكريين العراقيين وقد أبلغونا بإتمام الإجراءات كافة بما يتعلق في تشكيل اللواءين غير أن وزارة المالية لم ترصد تخصيصات مالية للواءين، ونأمل أن ننتهي من هذا الأمر".

وتابع رئيس حكومة إقليم كوردستان إن "سد الثغرات في تلك المناطق سيكون عاملا كبيرا في منع اولئك الخارجين عن القانون بأن ينفذوا مثل هذه الهجمات ضد إقليم كوردستان".

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