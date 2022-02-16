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مسرور بارزاني يبحث مع أمير قطر الجهود المبذولة لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة

Category: سیاسة

Date: 2022-02-16T08:09:26+0000
مسرور بارزاني يبحث مع أمير قطر الجهود المبذولة لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة

شفق نيوز/ التقى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني في العاصمة القطرية الدوحة، اليوم الأربعاء، أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني.

وذكر بيان صادر عن حكومة الإقليم أنه جرى في اللقاء، التباحث حول آخر التطورات والمستجدات في العراق، ولا سيما الجهود المبذولة لتشكيل الحكومة الجديدة، إلى جانب مناقشة سبل تعزيز العلاقات التي تجمع قطر مع العراق وإقليم كوردستان، بما يسهم في تطويرها وتنميتها في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار.

كذلك اتفق الجانبان على أهمية مواصلة التنسيق والتعاون في القضايا التي تحظى بالاهتمام المشترك، وفقا للبيان.

و وصل رئيس حكومة إقليم كوردستان والوفد المرافق له يوم الثلاثاء إلى العاصمة الدوحة تلبية لدعوة رسمية وجهها له أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني.

وسيجري رئيس حكومة الإقليم سلسلة اجتماعات مع أمير دولة قطر وعدد من كبار المسؤولين القطريين.

وتهدف الزيارة إلى إجراء مباحثات مكثفة تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية، ولا سيما في مجالات التبادل التجاري والاستثمار والطاقة والزراعة.

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