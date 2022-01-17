مسرور بارزاني يبحث التطورات السياسية في بغداد مع العامري

شفق نيوز/ استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الاثنين 17 كانون الثاني (يناير) 2022، رئيس تحالف الفتح هادي العامري.

وجرى في الاجتماع، التباحث حول آخر المستجدات والتطورات في العراق والجهود المبذولة لتشكيل حكومة جديدة، وتم التأكيد على تكثيف المساعي الرامية لتشكيل حكومة تحفظ حقوق المواطنين العراقيين كافة، وتحقق الاستقرار والشراكة الحقيقية بين المكونات، وتعالج المشاكل بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية على أساس الدستور.

ووصل العامري صباح اليوم إلى أربيل، أجرى مباحثات مع الزعيم الكوردي ورئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني ورئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني.