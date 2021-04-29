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مسرور بارزاني وصالح يؤكدان على ان تخدم الموازنة المكونات كافة واجراء انتخابات نزيهة

Category: سیاسة

Date: 2021-04-29T11:39:09+0000
مسرور بارزاني وصالح يؤكدان على ان تخدم الموازنة المكونات كافة واجراء انتخابات نزيهة

شفق نيوز/ التقى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم الخميس، رئيس جمهورية العراق برهم صالح.

وذكر بيان صادر عن حكومة الاقليم ورد لوكالة شفق نيوز، أنه جرى خلال اللقاء، بحث آخر المستجدات وتطورات الوضع في العراق وإقليم كوردستان، كما تم التأكيد على ضرورة حل المشاكل العالقة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان بموجب الدستور. 

وفي هذا الإطار، اعتبر الاجتماع إقرار قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2021 خطوة إيجابية يتعين أن تخدم بعدالة جميع مكونات العراق ومختلف مناطقه وضمان إرسال المستحقات المالية إلى إقليم كوردستان في أقرب وقت ممكن، وفقا للبيان.

واشار البيان الى انه تمت الإشادة بالإصلاحات التي شرعت بها حكومة إقليم كوردستان، وهو ما يتطلب دعماً من جميع الأطراف لإنجاح برنامج عمل التشكيلة الوزارية التاسعة، من أجل خدمة المصلحة العامة وحماية الكيان الدستوري لإقليم كوردستان.

وفي سياق آخر من الاجتماع، جرى التباحث حول الانتخابات العراقية المقبلة مع التشديد على أن تكون حرة ونزيهة، وبما يضمن حقوق وتطلعات المكونات العراقية كافة.

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