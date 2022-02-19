مسرور بارزاني وميقاتي يبحثان جهود تشكيل الحكومة العراقية وعلاقات لبنان وكوردستان

شفق نيوز/ بحث رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني ورئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، يوم السبت، الجهود الرامية لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة.

جاء ذلك خلال لقاء جمع بارزاني وميقاتي على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وجرى في الاجتماع، "التباحث حول آخر التطورات والمستجدات في العراق والمنطقة والجهود الرامية لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، بالإضافة إلى مناقشة العلاقات بين لبنان وإقليم كوردستان".

وتم التأكيد على ضرورة تعزيز العلاقات بين الجانبين.

ووصل رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني وكذلك رئيس حكومة الإقليم اول أمس الخميس إلى ألمانيا للمشاركة في المؤتمر الذي تستمر أعماله من 18 لغاية 20 شباط الجاري.