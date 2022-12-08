مسرور بارزاني: وفودنا ستواصل زيارة بغداد لحل الخلافات ولن نساوم على حقوقنا

شفق نيوز/ صرّح رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم الخميس، أن وفود حكومته ستستمر في مواصلة زيارة العاصمة العراقية بغداد لحل الخلافات والقضايا العالقة مع الحكومة الاتحادية، مؤكداً أن الإقليم لن يساوم على حقوقه المثبتة بالدستور الدائم للبلاد.

وقال مسرور بارزاني، في كلمة له على هامش مراسم حفل وضع الحجر الأساس للجامعة البريطانية في اربيل، إن تطوير قطاع التربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي هو دليل على الوعي الثقافي لشعبنا، وان سعيد جدا بتطوير هذا القطاع من خلال بناء المراكز العملية، مؤكدا أنه مما لا شك فيه فإن هذه المسألة ستساعد على زيادة الوعي الثقافي والعملي في الإقليم.

وأضاف "لدينا العديد من الجامعات في إقليم كوردستان ولكل منها اهمية ولها اختصاصها وخصوصيتها وكانت لها تأثيرات ايجابية على مجتمعنا"، مبينا أن الجامعة البريطانية يمكنها أن تترك بصمة مهمة ضمن المشروع الثقافي والتعليمي والتوعوي".

كما أكد رئيس حكومة الإقليم، أن حكومته تعمل على تطوير القطاع العالمي واتخذته من ضمن اولوياتها، وستقدم المساعدة في هذا المجال، وتعمل على تطوير المراكز الدراسية في الإقليم وأن تكون بمصاف المراكز العالمية.

وتطرق مسرور بارزاني إلى المشاكل التي تواجه العملية التعليمية في الإقليم، وقال لدينا مشاكل سكن الطلاب والاهتمام بمطالب الأساتذة والتدريسيين، ولا ننسى أن طموحاتنا كبيرة، وهي أكبر من إمكانياتنا المتوفرة لدينا، ولكن لن نتوقف في دعم القطاع التعليمي وسنستمر بكل حماس في هذا الموضوع.

ونوه إلى أن هذه الجامعة كإحدى فروع جامعة لندن الدولية نتمنى لهذا الفرع أن يتمكن من تقديم الكثير من الخدمات العملية في الإقليم.

وتحدث مسرور بارزاني عن العلاقات بين اربيل وبغداد، وقال "إننا مستمرون في تحسين الأوضاع في الإقليم، وإن وفودنا مستمرة في الحوارات مع الحكومة الاتحادية، وستستمر زيارة بغداد للتوصل إلى حلول للخلافات والقضايا العالقة".

وأعرب عن أمله بأن تتمكن هذه الوفود من حل تلك الخلافات، موضحا أن حل هذه الخلافات سيكون سببا في تحقيق المزيد من التقدم في الإقليم بشتى المجالات.

واختتم رئيس حكومة الإقليم بالقول "نحن متفائلون كثيرا في حل تلك المشاكل خلال فترة محددة، ولن نساوم على أي من حقوقنا الدستورية وسندافع عنها وعن حقوق شعبنا".