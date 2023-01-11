مسرور بارزاني وفائق زيدان يتفقان على حل مشاكل بغداد وكوردستان وفق الدستور

شفق نيوز/ أكدت السلطة القضائية وحكومة إقليم كوردستان، يوم الأربعاء، على أهمية اعتماد الدستور وسيلة لحل المشاكل بين بغداد وأربيل.

وذكر بيان لرئاسة حكومة إقليم كوردستان ورد لوكالة شفق نيوز، أن رئيس الحكومة مسرور بارزاني اجتمع اليوم في بغداد، 2023، مع رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، لمناقشة عدة ملفات.

واتفق الجانبان خلال الاجتماع على ضرورة حل المشاكل بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية استناداً إلى الدستور، بما يخدم المواطنين العراقيين كافة.