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مسرور بارزاني وشاخوان عبد الله ينددان باستهداف مطار بغداد

Category: سیاسة

Date: 2022-01-28T15:47:54+0000
مسرور بارزاني وشاخوان عبد الله ينددان باستهداف مطار بغداد

شفق نيوز/ أدان رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني ونائب رئيس مجلس النواب العراقي شاخوان عبد الله يوم الجمعة استهداف مطار بغداد الدولي.

وقال بارزاني في تغريدة على تويتر، "أُدين بأشد العبارات الهجمات الإرهابية التي استهدفت اليوم مطار بغداد الدولي، وأدعو الزعماء العراقيين إلى التنديد بها بالإجماع".

وأضاف أن "الهجمات المتكررة، ومنها التي طالت مطار أربيل الدولي في السابق، تمثل تهديداً للبلاد وشعوبها وأمننا المشترك".

من جانبه، اعتبر شاخوان عبد الله بأن الهجوم "يعد تجاوزا خطيرا وتطاولا كبيرا على السيادة الوطنية لأن المطار واجهة البلاد ومن أهم المنشآت الخدمية والحيوية".

وطالب عبد الله، الأجهزة الأمنية والجهات المعنية، "بتحمل مسؤولياتها والكشف عن الجناة وتطهير المناطق المحيطة بالمطار ورفع الجهد الإستخباراتي لملاحقة الخلايا الإرهابية النائمة ومعالجة المشاكل الأمنية ميدانياً".

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