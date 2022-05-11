مسرور بارزاني: وزارة النفط وشركة "سومو" تهددان الجهات المشترية لخام الإقليم

شفق نيوز/ نفى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم الأربعاء، بيع النفط أقل من أسعار السوق العالمية، متهما وزارة النفط وشركة "سومو" الوطنية بتهديدهما الشركات والضغط عليها لشراء خام الإقليم بسعر منخفض.

وقال مسرور بارزاني في مؤتمر صحفي عقده عقب اجتماع مجلس وزراء الإقليم وتابعته وكالة شفق نيوز، إن "ما يقوله وزير النفط العراقي حول بيع نفط كوردستان بأدنى الأسعار غير صحيح، وأسعار البيع معلومة لدى وزارة النفط، وشركة (ديلوت)، و(سومو)، والاحصاءات كلها موجودة لدى حكومة الاقليم".

وكان وزير النفط الاتحادي إحسان عبد الجبار إسماعيل قد قال في اجتماع لوزارته قبل ايام، إن "ما يحصل في ادارة النشاط النفطي في الاقليم بان يكون كلفة البرميل 50 بالمئة من كلفة البيع العالمية".

وأضاف الوزير أن "ما يباع حاليا هو بسعر 50 دولاراً للبرميل في اقليم كوردستان"، مبينا ان "الايرادات الصافية التي تصل للإقليم لا تتجاوز في كل الاحوال 50 بالمئة عن قيمة النفط المباع هذه ملاحظة مهمة، وهي ركن الزاوية في رؤية وزارة النفط في جودة ادارة الملف في الاقليم".

كما لفت رئيس حكومة الاقليم مسرور بارزاني إلى أنه "للاسف شركة (سومو)، ووزارة النفط تهدد الشركات والمتعاملين بنفط الإقليم ليشتروها بأدنى الأسعار"، مؤكدا "إذا كانت وزارة النفط الاتحادية حريصة على شعب كوردستان يتعين ألا تهدد الجهات المشترية".