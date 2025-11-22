مسرور بارزاني والمالكي يتحاوران في تشكيل الحكومة الجديدة

شفق نيوز- اربيل

بحث رئيس حكومة إقليم كوردستان، رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي الذي وصل أربيل اليوم السبت، المساعي والحوارات الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة.

وقالت حكومة الإقليم في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن مسرور بارزاني استقبل، اليوم، نوري المالكي، مبينة أن الاجتماع تناول بحث مجمل الأوضاع في العراق لمرحلة ما بعد الانتخابات النيابية، والمساعي والحوارات الجارية بين الأطراف السياسية لتشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة.

كما اتفق الجانبان على أهمية حل المشاكل العالقة بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية استناداً إلى الدستور والاتفاقيات الموقعة.

وقرر مجلس شورى حزب الدعوة الإسلامية، اليوم السبت، وبالإجماع، ترشيح الأمين العام للحزب نوري المالكي لمنصب رئيس مجلس الوزراء في الحكومة العراقية المقبلة.

وتزامن الإعلان مع وصول المالكي إلى أربيل لإجراء مباحثات حول تشكيل الحكومة الجديدة عقب الانتخابات التشريعية التي جرت في 11 تشرين الثاني/نوفمبر.

وكان مصدر مطلع قد كشف في وقت سابق عن ثلاثة مرشحين بارزين لتولي رئاسة الحكومة، هم: رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني، ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ورئيس جهاز المخابرات حميد الشطري، مبيناً أن الأسبوع المقبل سيشهد حراكاً سياسياً واسعاً لحسم الرئاسات الثلاث.