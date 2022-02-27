مسرور بارزاني والكلداني يشددان على ضرورة الشراكة الحقيقية لإدارة البلاد

شفق نيوز / بحث رئيس إقليم كوردستان، اليوم الاحد، مع الأمين العام لحركة بابليون ريان الكلداني الجهود المبذولة لتشكيل الحكومة الجديدة، وفيما شدد الطرفان على ضرورة تقريب وجهات النظر بين الأطراف السياسية، أكدا أهمية ضمان حقوق جميع المكونات الدستورية والشراكة الحقيقية في الإدارة والحكم.

وقال بيان لرئاسة حكومة إقليم كوردستان ورد لوكالة شفق نيوز إن "رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، استقبل، اليوم الأحد 27 شباط (فبراير) 2022، الأمين العام لحركة بابليون ريان الكلداني ووفده المرافق الذي ضم رئيس وأعضاء كتلة بابليون النيابية".

وأضاف البيان أنه "جرى في اللقاء، بحث الوضع العام والعملية السياسية في العراق والجهود المبذولة لتشكيل الحكومة الجديدة". وتابع بيان رئاسة حكومة الإقليم؛ إنه "تم التأكيد على أهمية تضافر الجهود الرامية إلى تقريب وجهات النظر بين الأطراف السياسية، بما يحقق المصلحة العامة للمواطنين العراقيين ويضمن الحقوق الدستورية لمختلف المكونات على أساس المشاركة والشراكة الحقيقية في الإدارة والحكم وصناعة القرار السياسي في العراق".

وكان الزعيم الكوردي مسعود بارزاني التقى، في وقت سابق من اليوم الأحد، في مصيف صلاح الدين وفداً من حركة بابليون برئاسة ريان الكلداني، في مسعى سياسي، بحسب الكلداني، ان تكون حركة بابليون التي يتزعمها حلقة الوصل بين جميع الفرقاء لتقريب وجهات النظر، والعمل وفق الاطر الدستورية للخروج من الأزمة الراهنة.