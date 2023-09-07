مسرور بارزاني والخنجر يتفقان على ضرورة تطبيع الاوضاع في كركوك

شفق نيوز/ استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الخميس، رئيس تحالف السيادة خميس الخنجر.

وجرى في اللقاء، بحث الأوضاع السياسية في العراق، وأهمية حل المشاكل بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية على أساس الدستور والاتفاقات، بحسب بيان لمكتب بارزاني.

وكانت الأحداث الأخيرة في كركوك محوراً آخر من المباحثات، إذ أعرب الجانبان عن قلقهما إزاء استخدام العنف ضد المتظاهرين المدنيين، كما اتفقا على ضرورة تطبيع الأوضاع في المدينة.