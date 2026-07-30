مسرور بارزاني والحلبوسي يؤكدان من أربيل دعم الزيدي لمواجهة التحديات وتجاوز المرحلة

شفق نيوز - أربيل

أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني ورئيس حزب "تقدم" محمد الحلبوسي، يوم الخميس، دعمهما للحكومة الاتحادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي لمواجهة التحديات الراهنة وتجاوز أزمات المنطقة.

وقال مسرور بارزاني خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الحلبوسي، "بحثنا مع الحلبوسي العلاقات الثنائية التي تجمعنا بحزب "تقدم"، وكيفية تطوير التعاون المشترك في ظل الأوضاع الحساسة التي يمر بها العراق والمنطقة بشكل عام".

وأضاف، "أجمعنا على ضرورة التعاون مع الحكومة الاتحادية في بغداد برئاسة رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي، لكي تتمكن في ظل الظروف الراهنة من إدارة الأزمات العديدة التي تشهدها البلاد والمنطقة، وسنواصل تقديم كامل الدعم للحكومة الاتحادية".

من جانبه، قال رئيس حزب تقدم، محمد الحلبوسي، خلال المؤتمر "أجرينا زيارة إلى إقليم كوردستان والتقينا قيادة الحزب الديمقراطي الكوردستاني والزعيم الكوردي مسعود بارزاني، وتبادلنا الأحاديث بشأن تعزيز التعاون بين الأطراف السياسية، والحفاظ على مكتسبات الشعب، ومناقشة التطورات في المنطقة".

وتابع الحلبوسي: "جددنا دعمنا لحكومتنا العراقية ورئيسها علي الزيدي للحفاظ على الأمن والاستقرار وسيادة العراق بعيداً عن الخلافات"، مؤكداً أنه "ينبغي لجميع الأطراف والقوى السياسية وضع المصالح العليا للشعب العراقي نصب أعينها".