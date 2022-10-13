مسرور بارزاني مهنئاً بانتخاب رشيد: فلنفتح صفحة جديدة بعد الكثير من التوترات والاضطرابات

شفق نيوز/ هنأ رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الخميس 13 تشرين الأول (أكتوبر) 2022، لطيف رشيد بمناسبة انتخابه رئيساً لجمهورية العراق الاتحادي.

وكتب رئيس الحكومة في حسابه الرسمي بموقع تويتر: "تحدثتُ إلى الدكتور لطيف رشيد لتهنئته بمناسبة انتخابه رئيساً جديداً لجمهورية العراق الاتحادي، والتأكيد على مسؤوليته بالغة الأهمية في الحفاظ على الحقوق الدستورية لجميع العراقيين، وبضمنهم مواطنو إقليم كوردستان".

وتابع: "لقد تحملنا جميعاً الكثير من التوترات والاضطرابات، ويجب علينا الآن أن نسخّر إرادة حقيقية لفتح صفحة جديدة، إذ لم يعد من الممكن أن تصبح متطلبات الناس أمراً ثانوياً".

وانتخب مجلس النواب العراقي، في جلسة عقدها اليوم الخميس، عبد اللطيف رشيد رئيساً للجمهورية وذلك بعد مخاض عسير طال أكثر من عام كامل على الانتخابات التشريعية المبكرة التي جرت في تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي.