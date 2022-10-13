سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

مسرور بارزاني مهنئاً بانتخاب رشيد: فلنفتح صفحة جديدة بعد الكثير من التوترات والاضطرابات

Category: سیاسة

Date: 2022-10-13T15:31:12+0000
مسرور بارزاني مهنئاً بانتخاب رشيد: فلنفتح صفحة جديدة بعد الكثير من التوترات والاضطرابات

شفق نيوز/ هنأ رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الخميس 13 تشرين الأول (أكتوبر) 2022، لطيف رشيد بمناسبة انتخابه رئيساً لجمهورية العراق الاتحادي.

وكتب رئيس الحكومة في حسابه الرسمي بموقع تويتر: "تحدثتُ إلى الدكتور لطيف رشيد لتهنئته بمناسبة انتخابه رئيساً جديداً لجمهورية العراق الاتحادي، والتأكيد على مسؤوليته بالغة الأهمية في الحفاظ على الحقوق الدستورية لجميع العراقيين، وبضمنهم مواطنو إقليم كوردستان".

وتابع: "لقد تحملنا جميعاً الكثير من التوترات والاضطرابات، ويجب علينا الآن أن نسخّر إرادة حقيقية لفتح صفحة جديدة، إذ لم يعد من الممكن أن تصبح متطلبات الناس أمراً ثانوياً".

وانتخب مجلس النواب العراقي، في جلسة عقدها اليوم الخميس، عبد اللطيف رشيد رئيساً للجمهورية وذلك بعد مخاض عسير طال أكثر من عام كامل على الانتخابات التشريعية المبكرة التي جرت في تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي.

related

مسرور بارزاني يصف هجوم "الكرمة" بالتصعيد الخطير ويونامي تعده "محاولة جبانة"

Date: 2022-01-26 06:26:38
مسرور بارزاني يصف هجوم "الكرمة" بالتصعيد الخطير ويونامي تعده "محاولة جبانة"

البرلمان ينتخب عبد اللطيف رشيد رئيسا للعراق

Date: 2022-10-13 15:05:56
البرلمان ينتخب عبد اللطيف رشيد رئيسا للعراق

بارزاني: لأول مرة نشارك بإعداد الموازنة مع بغداد ونصدر نفط كركوك بشكل مشترك

Date: 2019-12-07 19:17:09
بارزاني: لأول مرة نشارك بإعداد الموازنة مع بغداد ونصدر نفط كركوك بشكل مشترك

بارزاني يؤكد دعمه لرئيس الجمهورية: اتمنى أن تمضي العملية السياسية الى مرحلة ايجابية

Date: 2022-10-13 15:39:57
بارزاني يؤكد دعمه لرئيس الجمهورية: اتمنى أن تمضي العملية السياسية الى مرحلة ايجابية

مسرور بارزاني: نتطلع لاتفاق شامل مع بغداد يحقق مصلحة الجميع

Date: 2019-12-11 20:34:37
مسرور بارزاني: نتطلع لاتفاق شامل مع بغداد يحقق مصلحة الجميع

مسرور بارزاني يدعو الحكومة الاتحادية إلى الإسراع في تشكيل اللواءين المشتركين

Date: 2022-06-29 07:18:16
مسرور بارزاني يدعو الحكومة الاتحادية إلى الإسراع في تشكيل اللواءين المشتركين

قيادي كوردي يكشف عن تحركات سياسية لافشال اتفاق بغداد وأربيل

Date: 2020-02-15 12:08:21
قيادي كوردي يكشف عن تحركات سياسية لافشال اتفاق بغداد وأربيل

المالكي لمسرور بارزاني: نتطلع لعلاقات ايجابية بين بغداد واربيل

Date: 2019-07-14 19:19:24
المالكي لمسرور بارزاني: نتطلع لعلاقات ايجابية بين بغداد واربيل