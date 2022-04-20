مسرور بارزاني من بريطانيا: نظام الكونفدرالية يمنح المكونات قوة أكثر في العراق

شفق نيوز/ أعتبر رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم الأربعاء، تطبيق نظام الكونفدرالية في العراق سيمنح المكونات قوة أكثر.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال استضافته في معهد تشاتام هاوس في بريطانيا.

ووجه رئيس حكومة الإقليم انتقاداً لاذعاً لإتفاقية سايكس - بيكو، قائلا إن: العراق لم يكن بلداً متطوراً بعد هذه الاتفاقية ولم ينعم بالأمن والإستقرار منذ أمد بعيد، مردفا بالقول: إن التأثيرات الخارجية أعاقت إدارة البلد

وتطرق ايضا إلى قرار المحكمة الاتحادية (أعلى سلطة قضائية في العراق) في ابطال قانون النفط والغاز لحكومة الاقليم، وذكر أن قراراتها سياسية، ونعرف من يقف خلفها لذا يتعين بكل شجاعة تحديد المشاكل وإيجاد حلول لها عبر الحوار.

وشدد مسرور بارزاني على أنه ينبغي التأسيس للثقة بين المكونات وان يدير السكان الأصليون في العراق مناطقهم، و يتعين توزيع القوة والصلاحيات على الجميع.

واستطرد ان اقليم كوردستان رغم أنه شريك أساسي في البلاد إلا أنه يقاتل من أجل الحصول حقوقه على الدستورية.

وتابع بالقول إن الإقليم منذ العام 2014 لم يحصل على ميزانيته من الموازنة المالية الاتحادية بإستثناء أشهر قلائل، وهذا يعيق التطور والتقدم في الإقليم.

ووصف رئيس وزراء الاقليم نظام الكونفدرالية بأنه سيمنح قوة أكثر للمكونات، قائلا: ينبغي أن يصب نظام الحكم في العراق في مصلحة المكونات، مؤكدا ان مصلحة العراق بالنسبة لنا أهم من مصلحة باقي البلدان.