مسرور بارزاني مرحّباً ببيان الشركاء الدوليين: دعم حاسم لنزاهة الانتخابات العراقية

شفق نيوز / رحب رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، بالبيان بالبيان المشترك للشركاء الدوليين للعراق بشأن الانتخابات التشريعية المبكرة، فيما عد هذا الدعم حاسماً لنزاهة العملية الانتخابية برمتها.

يأتي ذلك عقب بيان صدر عن 12 دولة وهي الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة البريطانية، وألمانيا وإيطاليا وهولندا ونيوزيلندا والنرويج والسويد والدنمارك وفنلندا وكندا وأستراليا، رحبت خلاله باستعدادات مفوضية الانتخابات في العراق لإجراء الانتخابات في 10 أكتوبر/تشرين الأول، وأنها فرصة للناخبين العراقيين لتقرير مستقبلِهم على نحوٍ ديمقراطي.

وذكر بارزاني، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "يطيب لي أن أرحّب بالبيان المشترك الذي أصدره اليوم الشركاء الدوليون للعراق بشأن الانتخابات التشريعية المبكرة المقبلة، كذلك أرحّب بشدة بالدعم الذي يقدمه أصدقاؤنا وشركاؤنا الدوليون لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وتتمتع بالمصداقية، ولا سيما إرسال متابعين ومراقبين دوليين من خلال بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) والاتحاد الأوروبي وغيرهما لتقديم المساعدة إلى العراق".

وأضاف أن "حكومة إقليم كوردستان ستضمن للفرق الدولية الحرية التامة في التنقل، كما تشجعها على إجراء مراقبة كافية في جميع أرجاء هذا البلد المتنوع، بما في ذلك المناطق المتنازع عليها، وخاصة أن هذا الدعم حاسم لنزاهة العملية الانتخابية برمتها".

وشدد رئيس حكومة إقليم كوردستان، على أهمية أن "يتمكن المرشحون من تنظيم حملاتهم الانتخابية بحرية ودون خوف أو ترهيب حتى تحقق الانتخابات نتيجة ديمقراطية حقيقية لجميع العراقيين وأصدقاء العراق في المجتمع الدولي".

وأعرب بارزاني، عن أمل حكومة إقليم كوردستان، بعد الانتخابات، أن "تقدم الفرق الدولية وشركاء العراق، توصيات من شأنها أن تعزز العمليات الانتخابية في جميع أنحاء البلاد".