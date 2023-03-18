مسرور بارزاني "متفائل" بالأجواء الإيجابية مع بغداد ويتوقع بدء "انتعاش اقتصادي"

شفق نيوز/ أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، يوم السبت، أن الأجواء "الإيجابية" بين بغداد وأربيل أسهمت بتمرير الموازنة الاتحادية في مجلس الوزراء وإرسالها إلى البرلمان.

وقال بارزاني في مقابلة مع موقع "المونيتور" الأمريكي، إن "أجواء إيجابية أدت إلى تقديم مجلس الوزراء العراقي الموازنة الاتحادية إلى مجلس النواب الاتحادي، والتي تتضمن تخصيص 12.6% لإقليم كوردستان".

وأضاف "كان هناك تحسن كبير في مفاوضات الموازنة. ليس هذا بالضبط ما أردناه، لكنني أعتقد أنها ميزانية قابلة للتطبيق".

وكان العراق يعمل بدون ميزانية منذ 2021، ويخضع لقانون الأمن الغذائي الطارئ منذ العام الماضي.

وأكد بارزاني "البلد كله سيستفيد من الموازنة. ولقد أعربنا بالفعل عن دعمنا لهذه الموازنة. وآمل أن يمررها البرلمان كما هي. كما أنها ستكون بداية لعلاقة بناءة أكثر، ليس فقط بين حكومة إقليم كوردستان وبغداد، ولكن أيضًا بين بغداد والمحافظات الأخرى، وبدء إنعاش اقتصادي جديد".

وأشار بارزاني إلى أن "الأجواء الإيجابية في محادثات الموازنة يمكن أن تسهل التقدم نحو قانون نفط وطني بعيد المنال"، معتبراً أن "جميع من مشاكل الماضي كانت ذات دوافع سياسية".

ولفت إلى أن "كانت هناك بعض مسودات لقانون النفط والغاز في الماضي، لكن لم يتم تمريرها من قبل البرلمان".

واعتبر أنه "بالنسبة لبارزاني وحكومة إقليم كوردستان، فإن المفتاح هو أن قانون النفط والغاز الوطني يعكس حقوق إقليم كوردستان في الدستور العراقي".