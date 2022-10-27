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مسرور بارزاني للسوداني: العراق بحاجة للتعاون على الخلافات والحوار بدلاً عن الخصومة

Category: سیاسة

Date: 2022-10-27T19:43:53+0000
مسرور بارزاني للسوداني: العراق بحاجة للتعاون على الخلافات والحوار بدلاً عن الخصومة

شفق نيوز/ هنأ رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني عبر اتصال هاتفي، رئيس الوزراء الاتحادي الجديد محمد شياع السوداني بمناسبة نيل حكومته الثقة في مجلس النواب العراقي.

وعبّر رئيس الحكومة، خلال الاتصال الهاتفي، عن تمنياته لرئيس الوزراء الاتحادي بالتوفيق والنجاح في أداء مهامه والمسؤولية الملقاة على عاتقه.

وقال رئيس الحكومة في تغريدة على حسابه بموقع تويتر: "تحدثتُ الليلة هاتفياً إلى رئيس الوزراء العراقي السيّد محمد شياع السوداني، وجددتُ له دعمي للانطلاق نحو بداية جديدة بين أربيل وبغداد، يُفضّل فيها التعاون على الخلافات، والحوار بدلاً عن الخصومة".

وتابع: "فالبلاد بحاجة إلى هذا النوع من الشراكة".

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