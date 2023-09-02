مسرور بارزاني: على اهالي كركوك من العرب الاصليين والتركمان ابعاد الغرباء

شفق نيوز/ دعا رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم السبت، عرب كركوك من السكان الأصليين وكذلك التركمان إلى إبعاد الغرباء عن المحافظة للحفاظ على السلم المجتمعي.

وقال بارزاني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "نعرب بأشد العبارات عن إدانتنا لأعمال الشغب التي تتعارض مع مبادئ الديمقراطية والتعايش السلمي في مدينة كركوك، كما ندين بشدة الهجمات التي نفذها الشوفينيون والتي أدت إلى استشهاد وإصابة عدد من المواطنين الكورد".

وأضاف "ندعو رئيس الوزراء الاتحادي إلى التدخل الفوري للسيطرة على هذا الوضع غير المقبول، وحماية حياة المواطنين والمتظاهرين، ونؤكد على أهمية عدم السماح للأشخاص غير المسؤولين بتصعيد الوضع وتأزيمه وتعقيده أكثر مما هو عليه الآن".

وتابع بارزاني "نهيب بالمواطنين الكورد المضطهدين في كركوك ممارسة ضبط النفس والابتعاد عن العنف، كما نحث المواطنين العرب الأصليين والتركمان في كركوك على عدم السماح للغرباء بزعزعة استقرار المدينة وتعكير صفو التعايش بين مختلف المكونات".

وتشهد محافظة كركوك توتراً سياسياً واجتماعياً على خلفية رفض جهات عربية وتركمانية وفصائل مسلحة لقرار الحكومة العراقية بإخلاء مقر الحزب الديمقراطي الكوردستاني والذي تشغله قيادة عمليات كركوك.

وتصاعدت الأحداث اليوم للتحول إلى تظاهرات من قبل عرب وتركمان يرفضون إخلاء المقر من جهة، وكورد يطالبون بإعادة فتح طريق أربيل كركوك المغلق منذ نحو أسبوع من جهة أخرى، وتطورت إلى احتكاك بين المتظاهرين والقوات الأمنية ما أدى إلى سقوط ضحايا ومصابين. وعلى خلفية ذلك، وجهّ القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني، اليوم السبت، القطعات الأمنية في محافظة كركوك بفرض حظر التجوال ومنع حمل السلاح وأن تكون حازمة في اعتقال "المتلاعبين بأمنها" ومن أي جهة كانت.

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، وجه القطعات الأمنية في محافظة كركوك بأخذ دورها في بسط الأمن وفرض سلطة القانون باتجاه مثيري الشغب في المحافظة".

ولاحقاً حذر الزعيم الكوردي مسعود بارزاني اليوم السبت، من استمرار تصعيد الأوضاع واستهداف الكورد في كركوك.

وقال بارزاني في بيان بخصوص الاوضاع في كركوك ورد لوكالة شفق نيوز؛ أنه "منذ أيام يقطع مجموعة من قطاع الطرق و الغوغائيين طريق اربيل - كركوك بحجة منع عودة الحزب الديمقراطي الكوردستاني الى مقاره ولا يسمحون للمواطنين بالتجول الطبيعي و صنعوا وضعا خطيرا و غير ملائم للغاية لاهالي كركوك".

وابدى الزعيم الكوردي استغرابه من ان "القوات الامنية والشرطة وخلال الأيام الماضية لم يحاولوا بأي طريقة منع هذا الشغب والتصرفات اللا قانونية بل وتم استخدام القوة اليوم ضد المتظاهرين الكورد في كركوك وتم سفك دم الشباب الكورد".

واعتبر بارزاني "هذه التصرفات غير مقبولة ابدا وستكون لها نتائج سيئة وسفك دماء ابنائنا في كركوك سيكون له ثمن باهظ".