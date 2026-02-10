مسرور بارزاني: رواتب اقليم كوردستان باتت بيد بغداد ولم نتفق على مرشح لرئاسة الجمهورية

شفق نيوز - أربيل

دعا رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم الثلاثاء، الحكومة الاتحادية الى الالتزام بتمويل رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام بالإقليم بعد أن صار هذا الملف بيدها، في حين أكد عدم اتفاق الحزبين الكورديين الرئيسيين (الديمقراطي الكوردستاني، والاتحاد الوطني الكوردستاني) على مرشح لشغل منصب رئيس جمهورية العراق.

وقال مسرور بارزاني في تصريح صحفي مشترك مع محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق في اربيل، إن "مسألة تمويل المرتبات الشهرية للموظفين في اقليم كوردستان باتت بيد بغداد، وينبغي الالتزام بإرسالها، وتطبيق الدستور في هذا المجال".

كما أكد أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني لم يتفقا على مرشح لشغل منصب رئيس الجمهورية، مشددا أنه "لا ينبغي لطرف واحد أن يحتكر هذا المنصب لنفسه، و يتعين ان يكون هناك إجماع داخل برلمان كوردستان لتقديم مرشح يحظى بدعم جميع القوى السياسية في الاقليم".