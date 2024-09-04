مسرور بارزاني: اقليم كوردستان دفع ضريبة سياسة غير صحية مارسها بعض الأشخاص

شفق نيوز/ أعرب رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم الأربعاء، عن أسفه ازاء سياسة "غير صحية" ينتهجها بعض الاشخاص المتنفذين على مستوى العراق ضد حكومة الإقليم.

جاء ذلك في كلمة له ألقاها خلال حضوره حفل تكريم عدد من المستثمرين من قبل هيئة الاستثمار في اقليم كوردستان.

وقال مسرور بارزاني في كلمته، إنه "في السنوات الماضية واجهتنا أوضاع مالية صعبة، لكن بسبب صمود شعب كوردستان تمكنا من تجاوز هذه المشاكل والتحديات".

وأردف بالقول، إن هدفنا تطوير وتنمية بنية تحتية اقتصادية قوية لاقليم كوردستان، ونرغب بأن تتطور باقي مناطق العراق في ذات الوقت.

كما أشار مسرور بارزاني الى ان العراق بلد غني بالثروات الطبيعية والبشرية والمادية ولديه ايرادات كبيرة، لكن ما يؤسف له لعدم وجود ادارة جيدة وخدمية فإن المواطنين العراقيين يعيشون بوضع سيء، ولا يستفيدون من تلك الإيرادات الكبيرة والعظيمة للعراق، وان الواقع الخدمي في العراق سيء ايضا.

وتابع بالقول: للأسف ان اقليم كوردستان دفع ضريبة سياسة وتعامل غير صحي وغير منصف من قبل بعض الأشخاص الذين لا يتعاملون مع الاقليم بشكل عادل في وقت ان تطور وتنمية إقليم كوردستان يصب بمصالح العراق كافة.